مصدر أمني: الجيش الأمريكي يستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة جوية شمال بغداد

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد يوم الجمعة بأن الجيش الأمريكي يستعد لاجلاء متعاقدين معه من قاعدة بلد الجوية/ 80 كيلومترا شمال بغداد/.



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجيش الامريكي أبلغ اليوم متعاقدين معه من شركة لوكهيد مارتن بالاستعداد لإجلائهم من قاعدة بلد الجوية".



وأوضح المصدر أنه "تم إبلاغ المتعاقدين أن هناك تهديدات أمنية تخص سلامتهم تقف وراء هذا القرار المفاجئ،"مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد المغادرة.



ويعمل مئات المتعاقدين الأمريكيين والأجانب في القاعدة المخصصة لطائرات "اف 16" التي تسلم العراق نحو 20 طائرة منها من أصل 36 طائرة تعاقد عليها عام 2011 .