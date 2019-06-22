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ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة سيتشوان شرقي الصين اليوم السبت.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.