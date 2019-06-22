السبت 22 يونيو 2019 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين

(د ب أ)
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 8:16 م

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر مدينة سيتشوان شرقي الصين اليوم السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك