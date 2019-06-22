ميركل تدعو إلى تعاون عالمي قبل قمة مجموعة العشرين

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أهمية التعاون العالمي فيما استعرضت آراءها بشأن التجارة قبل قمة مجموعة العشرين لكبرى الدول الصناعية والصاعدة الأسبوع المقبل في اليابان.

وأكدت في مدونة مرئية اليوم السبت، على أهمية مجموعة العشرين في التصدي لقضايا من بينها التجارة الحرة والرقمنة والتغير المناخي والصحة. وقالت ميركل إن المشاكل العالمية "لا يمكن أن تحل بشكل أحادي"، مشيرة إلى أن التوترات الأمريكية الصينية لها أثر غير مباشر "يتم الشعور به يوميًا" في ألمانيا.

وتابعت ميركل: "نعتمد بشدة على ما إذا كانت هناك عناصر حمائية في التجارة، مثلما نراها حاليا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وفي تصريحات منفصلة، قالت ميركل اليوم خلال مشاركتها في يوم الكنيسة البروتستانتية في مدينة دورتموند الألمانية: "بدون ثقة كأساس لا يمكن أن تنجح السياسة الدولية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ودعت ميركل إلى التوصل لحل سلمي في النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت إن هذه القضية ستلعب دورا بالتأكيد خلال قمة الأسبوع المقبل في أوساكا.