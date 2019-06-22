الجامعة العربية تدين التفجير بمسجد البلديات شرقي بغداد

أدان السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذي وقع أمس 21 يونيو، في أحد المساجد بمنطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى ومصابين، معرباً عن خالص التعازي للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد المتحدث الرسمي التضامن الكامل للجامعج العربية في هذا الإطار مع العراق في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء التي تفتك بأرواح الأبرياء وتنتهك حرمات المساجد، مشيراً إلى أهمية الوقوف بقوة أمام مثل هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات تنسيقية فعالة على المستويين الإقليمي والدولي تؤدي إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها والقضاء على كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية، أخذاً في الاعتبار ما لهذه النشاطات من تأثير كبير على أمن واستقرار المنطقة ككل.