المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية ونحمي الأوروبيين من الإرهاب

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إن بلاده تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية، حسبما أفادت صحفية الانتباهة السودانية.

وأضاف حميدتي في خطاب جماهيري بمنطقة أبرق شرق الخرطوم،أن قوات الدعم السريع تابعة للجيش وتحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

كما دعا أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الأوروبيين إلى زيارة السودان، للإطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.

وتابع حميدتي: "نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي".

واستطرد نائب رئيس المجلس العسكري قائلًا: "الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب حميدتي أو غيره"، مضيفًا بأن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

وأكد حميدتي أن المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تفاديًا لانجراف بلادنا، والاستفادة من تجارب دول الجوار.

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري قائلا: "لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم".

كما أكد حميدتي، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وأعاد حميدتي التأكيد على أن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة ويستمد قوته من التأييد الشعبي.

وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري بالوقوف على الحياد في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام، واتهم جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الدعم السريع من أجل إخراجها من المشهد.

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