يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) اليوم، السبت، الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى عدد 390 ألفا و203 طلاب، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد 261 ألفا و653 طالبا.

ويواصل الطلاب الامتحانات فى أسبوعها الثالث بعد فترة توقف منذ الإثنين الماضى، لإعطاء وقت كاف للطلاب للمراجعة.

وزعمت صفحات مخصصة للغش الالكترونى حصولها على امتحانات اليوم، ودعت الطلاب للتواصل معها نظير مقابل مادى، إلا أن وزارة التربية والتعليم حذرت الطلاب من التعامل مع هذه الصفحات التى تنصب عليهم، مؤكدة استحالة تسريب أى امتحان.

وقالت مصادر بالوزارة لـ«الشروق»، إن تصحيح المواد التى أدى الطلاب الامتحانات بها تسير وفق الخطة الموضوعة لتصحيح وتقدير الدرجات لكل مادة، مؤكده أنه حتى الآن الأمور مستقرة داخل الكنترولات، وأشارت إلى بدء تصحيح امتحانى الفلسفة والأحياء الأسبوع الحالى.

وجددت الوزارة تحذيرها لطلاب الثانوية العامة من اصطحاب المحمول داخل اللجان، مؤكدة أن حيازة المحمول جريمة حتى لو لم يتم استخدامه وفق القانون 73، وتم تغيير القرار الوزارى 500 الخاص بالغش للقرار الوزارى 34، والذى تصل فيه عقوبة حيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات إلى 10 آلاف جنيه، حال استخدام الموبايل فى الغش وتداول الامتحان، والسجن لمدة تتراوح بين عام إلى عامين.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إحكام السيطرة على لجان الشغب، والتى شهدت بعض التجاوزات العام الماضى، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار أى تجاوز هذا العام، لافتة إلى أنه تم التواصل بين مديرى المديريات بالمحافظات ومديرى الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير أطباء باللجان للتعامل مع أى حادث طارئ.

كما أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر، مواصلة عمل غرفة العمليات التى تم تشكيلها بداية الامتحانات لمتابعة أى شكاوى خاصة بالامتحانات، مع استقبال آراء الطلاب عبر صفحة الاتحاد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مع إصدار تقرير يومى بشكاوى الطلاب لبحثها مع قيادات وزارة التعليم المسئولة عن الامتحانات.