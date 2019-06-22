ميركل تؤكد التزام حكومتها بهدف حيادية المناخ بحلول عام 2050

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التزام حكومتها بهدف حيادية المناخ بحلول عام 2050.

وقالت ميركل اليوم السبت خلال يوم الكنيسة البروتستانتية في مدينة دورتموند الألمانية، إن الحكومة قررت أن تقول: "نعم، نحن نضع أنفسنا تحت ضغط، ونعتزم أن نكون محايدين مناخيا بحلول عام 2050".

وذكرت ميركل أنه أمر جيد أن الشباب انتزعوا السياسة من سرعتها الحالية، حتى أصبحت أولوية حماية المناخ أكثر وضوحًا الآن، وقالت: "يتردد الآن كثيرا على لسان الذين يعتقدون أنه لا يزال لدينا بعض الوقت: نعم لدينا فقط 2% من انبعاثات العالم بأكمله"، مضيفة أنه يتعين الرد على ذلك بـ:"أولا لدينا فقط 1% من سكان العالم"، ثانيا تنتج ألمانيا كدولة صناعية ثاني أكسيد الكربون منذ فترة طويلة، ما يعني أنها تتحمل إلزاما خاصا لأن تكون رائدة في حيادية المناخ.

وقالت المستشارة: "هل يمكنني أن أقول لليبيريا إنها ينبغي أن تكون محايدة مناخيا، فلا يوجد لديها حتى الآن كهرباء؟ هذا أمر مثير للسخرية. بل يتعين علينا أن نكون روادا في ذلك".