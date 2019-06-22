السبت 22 يونيو 2019 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الداخلية ترفض طلب فلسطينيين الحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية

محمد نابليون
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 12:21 م | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 12:25 م

نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرارين لوزارة الداخلية، رقمي 795 و796 لسنة 2019 برفض طلبي مواطنيين فلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية، وذلك لدواع أمنية.

ونص القرار الأول رقم 975 لسنة 2019 على رفض الطلب المقدم من شوكت شاهين موسى شاهين (فلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 20 يوليو 1965؛ لاكتساب جنسية والدته المصرية؛ تتفيذاً لأحكام قانون الجنسية المصرية.

ونص القرار الثاني الذي حمل رقم 976 لسنة 2019 على رفض الطلب المقدم من عصام عيادة عيد وافي (فلسطيني الجنسية) مواليد القليوبية في 16 ديسمبر 1965؛ لاكتساب جنسية والدته المصرية تتفيذاً لأحكام قانون الجنسية المصرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك