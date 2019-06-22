الداخلية ترفض طلب فلسطينيين الحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية

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نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرارين لوزارة الداخلية، رقمي 795 و796 لسنة 2019 برفض طلبي مواطنيين فلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية، وذلك لدواع أمنية.

ونص القرار الأول رقم 975 لسنة 2019 على رفض الطلب المقدم من شوكت شاهين موسى شاهين (فلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 20 يوليو 1965؛ لاكتساب جنسية والدته المصرية؛ تتفيذاً لأحكام قانون الجنسية المصرية.

ونص القرار الثاني الذي حمل رقم 976 لسنة 2019 على رفض الطلب المقدم من عصام عيادة عيد وافي (فلسطيني الجنسية) مواليد القليوبية في 16 ديسمبر 1965؛ لاكتساب جنسية والدته المصرية تتفيذاً لأحكام قانون الجنسية المصرية.