سلطنة عمان تبدأ التشغيل التجاري لمحطة إنتاج كهرباء «عبري»

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت بدء التشغيل التجاري لمحطة إنتاج كهرباء "عبري" بطاقة إنتاجية 1509 ميجاوات وبحجم استثمارات بلغ 384 مليون ريال عماني .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية بموقعها على "تويتر" اليوم أن ذلك يأتي بعد نجاح جميع التجارب والاختبارات الفنية المطلوبة لكفاءة الإنتاجية.

يشار إلى أن تحالفا من الشركات قام بتطوير وانجاز هذا المشروع، حيث تساهم في ملكية المحطة كل من شركة ميتسوي وشركائها المحدودة بنسبة 1ر50 بالمئة وشركة أكوا باور بنسبة 9ر44 بالمئة وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بنسبة 5 بالمئة.

وقال المهندس علي بن محمد الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء (الشركة المنفذة للمشروع) إن المحطة تعد أكبر مشروع استثماري في محافظة الظاهرة ينجزه القطاع الخاص برؤوس أموال عالمية؛ للمساهمة في تنمية عجلة التقدم بالسلطنة، موضحًا أن محطة إنتاج كهرباء عبري، تعد ثالث أكبر محطة من حيث الإنتاج في السلطنة وتتخذ من ولاية عبري موقعا لها.

وتعمل المحطة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية التي تتبعها الشركة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج وخفض التكاليف، حيث يتم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي وبنظام الدورة المرُكّبة التي تساهم في إنتاج الكهرباء بسعر منافس، كما أن الطاقة المنتجة سيتم ضخها في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية بسعات كهربائية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة المهمة والحيوية.