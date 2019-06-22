المعلمين: استقرار حالة مراقب الثانوية العامة المصاب بأزمة قلبية

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن المعلم "حمدي على عويس"، الذي أصيب اليوم بأزمة قلبية أثناء قيامة بأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة بلجنة الشهيد مينا عزت ببندر بني سويف، تم خروجه من المستشفى العام بالمحافظة وحالته مستقرة.

وأوضح الزناتي أن غرفة العمليات كانت قد تلقت صباح اليوم السبت، إخطارا من غرفة العمليات الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة "مصطفى الديب"، يفيد بتعرض المعلم مينا عزت لأزمة قلبية، أثناء قيامه بأعمال المراقبة على الامتحانات، ورافقه الى المستشفى وفد من النقابة الفرعية يضم كلا من محمد سلومة، رئيس اللجنة النقابية ببندر بني سويف، وحمادة الشيخ، مسئول الإعلام بالفرعية، حيث قاموا بتسهيل الإجراءات حتى خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.