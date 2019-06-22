«السيمفوني المصري» يعزف لكاتدرائية «نوتردام» بالأوبرا في عيد الموسيقي

تشهد وزيرة الثقافة، وسفير فرنسا، احتفال دار الأوبرا المصرية، بعيد الموسيقى العالمى، وتوجه تحية للتراث الإبداعى الإنسانى ممثلاً فى كاتدرائية نوتردام الفرنسية التى احترق برجها العريق ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة المغنيين إيمان مصطفى، وجولى فيظى، وعمرو مدحت، ورضا الوكيل مع عازف التشيللو محمد أحمد وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 22 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التى كتبها كبار المؤلفين العالميين منها موسيقى الكرنفال من اوبرا نوتردام – انترميتزو لـ فرانز شميث، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لسان صانص ، نوافير روما لـ ريسبيجى والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

يشار إلى أن عيد الموسيقى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية فى 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي" مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

أما كاتدرائية نوتردام تعد تحفة معمارية للفن القوطي وأدرجت على لائحة التراث العالمي منذ 1991، تعرضت مؤخراً لكارثة حريق أتى على جزء مهم منها، كما كانت مصدر الهام للكاتب الشهير فيكتور هوجو الذى ابدع رواية أحدب نوتردام، حيث تم اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض المسرحية الغنائية.