ترامب يعتزم تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيرشح مارك إسبر، ليكون وزير الدفاع الأمريكي المقبل.

ومن المقرر أن يتولى إسبر، الذي يشغل حاليا منصب وزير الجيش، منصب وزير الدفاع بالإنابة اعتبارا من يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج".

وكان سلفه باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، قد غادر البنتاجون أمس الجمعة، مطالبا بعدم المضي قدما في إجراءات تعيينه في المنصب بصورة رسمية.

كما رشح ترامب وكيل وزارة الجيش، ريان مكارثي، لشغل منصب وزير الجيش الذي تركه إسبر شاغرا.