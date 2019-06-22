الفلبين توافق على إجراء تحقيق مشترك مع الصين في غرق قارب فلبيني

وافق الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، على إجراء تحقيق مشترك مع الصين في غرق قارب فلبيني بواسطة سفينة صينية تردد أنها غادرت مسرح الحادث دون مساعدة طاقم القارب البالغ عدد أفراده 22 شخصا، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس اليوم السبت.

وقال سالفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس، في بيان إن تحقيقا مشتركا في الحادث، الذي وقع في 9 يونيو الجاري بالقرب من منطقة "رييد بانك" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، سيزيل أي تكهن أو اتهام بالتحيز.

وتابع بانيلو أن "الرئيس دوتيرتي يرحب ويقبل بعرض الحكومة الصينية إجراء تحقيق مشترك لتحديد ما الذي حدث حقا في منطقة ريكتو بانك، والتوصل إلى نهاية مرضية لهذا الحادث"، مستخدما الاسم الفلبيي للمنطقة التي وقع بها الحادث.

وأضاف "لإنهاء هذا، يرغب الرئيس في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تتألف من ثلاث مجموعات من أفراد مؤهلين تماما وأكفاء مع وجود ممثل لكل من الفلبين والصين وثالث من دولة محايدة".