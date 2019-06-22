رغم أن التجربة أجريت بنجاح على الفئران إلا أنها تبشر بنجاح أكيد عند تطبيقها على الإنسان. أعلن فريق بحث علمى من جامعة بون بألمانيا عن تصنيع دواء جديد قد يجعل الإنسان يستغنى تماما عن كل الحميات الغذائية التى يلجأ إليها فى محاولات إنقاص وزنه والحفاظ عليه وزنا صحيا ملائما.



الدواء الجديد نجح فى وقف عمل «منظم جينات» مرتبط عمله بتخزين الشحوم فى الجسم (البطن والفخذان) والتى يطلق عليها الدهون البيضاء وتتميز بتعقد تركيبها ولا يسهل حرقها أو تفتيتها فهى المسئولة عن السمنة الظاهرة لدى الإنسان. فهى تختلف عن الدهون البنية أو السمراء التى يسهل حرقها بالحركة ولها أن تذوب فى الماء.