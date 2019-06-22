حكيم: فخور إني غنيت في حدث عالمي وسط أعظم جمهور على الأرض

أعرب الفنان حكيم، عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس على ستاد القاهرة الدولي، قائلًا: «ألف مبروك علينا كلنا، ظهرنا بصورة مشرفة وصروة حضارية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم السبت: «ده مش بعيد على الشعب المصري إنهم يقدروا يبهروا العالم في وقت وجيز»، لافتًا إلى تنظيم مصر للبطولة خلال 3 أشهر فقط.

وتابع: «كنت بغني وأنا كلي فخر إني بشارك في حدث عالمي وفي وسط أعظم جمهور على الأرض، لأن الحماس ده في دم المصريين لأن عندهم الجينات الفرعونية»، لافتًا إلى فخره بالجمهور الذي شهد الحفل.

وافتتحت مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة، والتي فازت خلالها بهدف واحد.