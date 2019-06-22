قال الفنان أحمد فهمي، إنه إذا تخيل حياته كسيارة ميكروباص يتمنى أن تضم النجم الكبير عادل إمام، يليه هشام ماجد وشيكو، اللذان وصفهما بأنهما سبب نجاحه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «تخاريف»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، «أنا وشيكو وهشام سبب نجاح بعض لذلك أتمنى وجودهم معي، يليهم الفنان أكرم حسني الذي اعتبره أحد أفراد عائلتي».

وتابع أنه يتمنى أن يرافقه أيضًا مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير عليه، وكريم عبد العزيز، الذي يحرص على استشارته في مختلف المواقف الحياتية حتى القرارات الشخصية.