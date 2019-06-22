العثور على جثة طفل بترعة المريوطية في البدرشين

عثر الأهالي بمنطقة البدرشين، على جثة طفل غرق في مياه ترعة المريوطية، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى البدرشين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة البدرشين، بالعثور على جثة طفل غارقا في مياه ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ تبين أن الطفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة، فضلا عن عدم وجود أي آثار عنف على جسده.

وبسؤال الأهالي بالمنطقة أكدوا أنهم شاهدوا جثة الطفل فتوجه بعضهم لانتشاله، مشيرين إلى أنه قد يكون قفز للترعة للاستحمام بها إلا أنه توفي لعدم إجادته السباحة.