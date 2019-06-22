لجنة الانتخابات الرئاسية الموريتانية: عمليات الاقتراع تجري في ظروف جيدة

أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات إن عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية، التي بدأت في وقت سابق اليوم السبت، تجري في هدوء، وإن اللجنة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وقال محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة، إنه لم تحدث حتى الآن خروقات أو تزوير لعملية الانتخابات، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في مختلف مراكز التصويت بعموم البلاد.

وأضاف أن نسبة الإقبال متفاوتة، حيث ترتفع في بعض المكاتب وبدرجة أقل في مكاتب أخرى.

وكان ثلاثة من مرشحي الرئاسة قد حذروا من الخروقات التي قالوا إنها شابت عمليات الاقتراع.

واعتبر سيدي محمد بوبكر مرشح المعارضة البارز ان هناك خروقات للعملية الانتخابية وإن هناك مؤشرات، اعتبرها مقلقة، ذكر منها منع بعض ممثلي المرشحين من دخول المكاتب.

ويتنافس ستة مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في موريتانيا، ودعي لها أكثر من مليون ونصف المليون ناخب، موزعين على ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين مكتبا انتخابيا.