في أول اختبار لخدمات الانترنت في الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، شهدت مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية حيث استمتع الجمهور لأول مرة بخدمات إنترنت فائقة السرعة ظهرت بشكل واضح في عمليات البث الحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام الآلاف من الجماهير ببث لقطات حية من حفل الافتتاح على صفحاتهم الشخصية بكفاءة عالية على الرغم من عدد الحضور الهائل حيث كان إستاد القاهرة "كامل العدد"

يذكر أن المصرية للاتصالات قد قامت بالتعاون مع شركة "تذكرتي" لتنفيذ كافة الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة طبقا للمعايير العالمية لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة والتي تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضي الهام بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الريادية على المستويين الداخلي والخارجي وقيادتها للقارة الإفريقية