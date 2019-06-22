وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يزور مستشفى التأمين الصحي بالسويس

قام وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، بزيارة لمستشفى التأمين الصحي بالسويس، في إطار الاستعدادات النهائيه لانطلاق أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تستضيفها المحافظة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد حواش، مدير عام المستشفى والدكتور محمود عبدالنبي نائب مدير عام المستشفى، وأعضاء المجلس التنفيذي بالمستشفى.

وأشاد الوفد باستعدادات محافظه السويس للبطولة، لاسيما الطبية منها، كما أثنى على استعداد المستشفى والإمكانيات المتوفرة بها.

ومن جانبه صرح مصدر بمديرية الصحة بالسويس، أن كافة الخدمات الطبية بالمحافظة على أتم استعداد لاستقبال أية حالات صحية من المواطنين المصريين أو الضيوف من منتخبات أفريقيا المشاركة بالبطولة.

وأضاف المصدر، أن الوفد زار أحد المشجعين من دولة موريتانيا والذي أصيب بوعكة صحية وتم حجزه بالرعاية المتوسطة.