انطلاق فعاليات مسابقة الروبيك بالغردقة بمشاركة 60 لاعبا دوليا

انطلقت اليوم السبت فعاليات مسابقة مصر الدولية للروبيك، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيوب بمشاركة 60 لاعبًا من أشهر اللاعبين الدوليين، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي للعبة برعاية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و مجمع اعلام الغردقة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر.

وقال أمين جمال، رئيس اللجنة المنظمة أن المسابقة تقام لأول في مصر بمدينة الغردقة، وذلك بعد مباحثات على مدار الشهور السابقة مع الاتحاد الدولي ودعوتهم لإقامة المسابقة في الغردقة مدينة السحر والجمال، وطبيعتها الساحرة جذبًا للسياحة الدولية.

و يمثل مصر لاعبين من 8 محافظات وسيتأهيل الفائزين لتمثيل مصر في بطولة العالم المفتوحة بأمريكا في أغسطس، ويشارك في اللعبة حوالي 130 ألف مشارك بمسابقة الروبيك حول العالم.