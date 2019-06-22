الجاليات المصرية فى نيوزيلندا وأمريكا وكندا وأستراليا

قال المنتج هشام عبدالخالق: إن فيلم «الممر» كان من المفترض أن يتم عرضه خارجيا فى عدد من الدول العربية بدءا من 20 يونيو، ولكنه اختار تأجيل العرض الخارجى ليوم 27، حتى تصله ردود أفعال كاملة عن الفيلم فى مصر، مشيرا إلى أن الدول التى سيعرض بها الفيلم هى الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان والأردن، فضلا عن عدة دول فى المغرب العربى ولكنهم سيتأخرون عن هذا التاريخ لارتباطات عديدة لديها، يضاف إلى الدول العربية والخليجية وجود طلبات بعرض الفيلم فى كل من نيوزيلندا وأستراليا وأمريكا وكندا، وكل ذلك بسبب الجاليات المصرية هناك الذين تفاعلوا بشدة على مواقع التواصل الاجتماعى وسعوا لمشاهدة الفيلم فى البلدان التى يقيمون فيها.



وعن نسبة رضاه عن الإيرادات التى يحققها الفيلم، قال «عبدالخالق»، لـ«الشروق»: «الفيلم بالطبع تكلف كثيرا، فحتى يوم نهاية التصوير كانت ميزانيته 60 مليون جنيه، يضاف إليها مراحل المونتاج والمكساج والموسيقى والدعاية فضلا عن أمر آخر مهم لابد من توضيحه وهو أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، دعمت الفيلم كثيرا لوجيستيا، فقد ساهمت بإمداد الفيلم بالدبابات الحربية والمواقع العسكرية والأفراد والآليات، وهذه الأمور ربما تزيد ميزانيتها عن 40 مليون جنيه، وهنا لابد من توضح أمرا مهما، أن الأفلام الحربية لو لم تقم الدولة بمساندتها ودعمها لن تظهر للنور أبدا أو ستظهر بشكل غير لائق أبدا.



وأضاف عبدالخالق، أن الإيرادات التى يحققها الفيلم حتى الآن معقولة جدا وراض عنها حتى وقتنا هذا، خصوصا مع النظر لأمور أخرى وهى أنه فى المقام الأول يبحث عن فيلم يعيش ويظل بصمة مهمة فى التاريخ السينمائى لمصر وخاصة أن كل من دخل الفيلم أعجب به جدا، لأنه يعيد شحنة الانتماء والوطنية التى افتقدناها وكثير من الشباب تفاعلوا معه، كما أن الفيلم كان من المقرر أن يعرض فى 76 دار عرض، ولكنه عرض فى 70 فقط لأن أصحاب بعض دور العرض كانت لديهم انطباعات مسبقة عن أن الفيلم حربى ولن يتفاعل معه الجمهور وأنه ليس فيلم عيد، واعتقد أن هذا قلة خبرة من بعضهم، وبالتالى قاموا بتخفيض العدد المعطى للفيلم، وبالتأكيد لو عدد الصالات أكثر لكانت الأرقام أعلى، ومع الأسف لم يكن هناك أسلوب علمى فى التوزيع.



وحول تفاصيل الفيلم نفسه، قال عبدالخالق إن الفيلم بدأ تصويره فعليا فى نهاية شهر إبريل عام 2018 ولم يكن مقصودا أبدا أن يتزامن مع عيد تحرير سيناء، واستغرقنا فى التصوير مدة 5 أشهر تقريبا، حيث بدأ فى يناير وانتهى فى أغسطس وبالطبع تخللت هذه المدة عدة توقفات، حيث صورنا فى 5 مدن وهى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسوان، أما باقى مراحل الفيلم فقد استغرقت 6 أشهر كاملة للانتهاء من مراحل الموسيقى والصوت لأن عمر خيرت استعان بعدد كبير من العازفين وصل لـ 90 عازفا تقريبا وبالطبع استغرق وقتا للاستقرار على الصيغة النهائية لشكل الموسيقى.



وأكد هشام عبدالخالق أنهم استعانوا بدبابات حقيقية من وقت حرب الاستنزاف وتم إعادة صيانتها كى تلاءم تصوير الفيلم، وتم التصوير فى عدد آخر من المواقع العسكرية الإسرائيلية فى سيناء بمعرفة إدارة الشئون المعنوية.