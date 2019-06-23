ضعف الإقبال على احتجاجات ضد روسيا أمام البرلمان في جورجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت احتجاجات أقيمت مساء اليوم السبت أمام البرلمان الجورجي بالعاصمة تبليسي - في أعقاب المصادمات التي وقعت خلال اليومين السابقين وجرح فيها كثير من الأشخاص - إقبالا ضعيفا.

واجتمع مساء اليوم مئات من المواطنين أمام البرلمان وهو عدد أقل بوضوح من الذين اجتمعوا خلال اليومين الماضيين.

وأظهرت الصور المباشرة التي بثها التلفزيون في جورجيا كيف طالب المتظاهرون في البداية وبصورة سلمية باستقالة وزير الداخلية جيورجي جاكاريا.

وطالب المحتجون بأن يتم تحميله المسؤولية السياسية عن تدخلات الشرطة مساء الخميس الماضي.

أدت الاشتباكات التي وقعت ليلتها إلى جرح أكثر من 200 شخص، 52 منهم ما يزالون في المستشفيات وفقا لتقارير إعلامية.

ألقت الشرطة القبض على 300 متظاهر.

حاول آلاف من المواطنين ليلة أمس الجمعة اقتحام البرلمان إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتنفيذ ذلك.

ومرت مظاهرة كبيرة أخرى مساء أمس الجمعة بسلام.

يرجع السبب في هذه الاحتجاجات إلى حضور وفد روسي إلى منتدى عقد بالبرلمان الجورجي.

وألقى أحد أعضاء البرلمان الروسي كلمة من موقع رئيس البرلمان الجورجي.

وينتاب الخوف الكثيرين داخل البلاد بسبب إمكانية تدخل موسكو ثانية للتأثير على قرارات جورجيا.