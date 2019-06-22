يوفنتوس يجدد عقد بينتانكور حتى 2024

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أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عن تمديد عقد لاعب الوسط الأوروجوياني الدولي رودريجو بينتانكور لمدة خمسة مواسم حتى 2024.

وانضم بينتانكور الذي يكمل عامه الثاني والعشرين الثلاثاء المقبل، إلى يوفنتوس في 2017 من صفوف بوكت جونيورز الأرجنتيني.

وساهم بينتانكور في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أخر موسمين، ليعزز رقمه القياسي برصيد ثمانية ألقاب متتالية في الدوري المحلي.

ويتواجد بينتانكور حاليا مع منتخب أوروجواي في البرازيل للمشاركة في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).