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ترامب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران يوم الاثنين

(د ب أ)
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 10:52 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران بعد غد الاثنين ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .


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