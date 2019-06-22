ترامب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران يوم الاثنين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران بعد غد الاثنين ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .