أحمد فهمي: سحبوني في أمن الدولة بسبب «رجال لا تعرف المستحيل»

قال الفنان أحمد فهمي، إنه استدعي في أمن الدولة على خلفية تقديمه فيلم «رجال لا تعرف المستحيل» مع كل من هشام ماجد وشيكو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «تخاريف»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، «اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في أمن الدولة بسبب الفيلم لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها».

وتابع: «أول ما دخلت مكتب الضابط لقيت قدامه ملف كبير وعليه صورتي، فحسيت ان الموضوع كبير ومكنتش فاهم بيحققوا في إيه أساسًا، فقولت له هو حضرتك شايف في شخصيتي أي عمق، قالي أنا عارف أنك تافه والفيلم حلو جدًا بس لازم أبقى عارف أنت بتفكر في إيه».

وأوضح أنه قدم هذا الفيلم حينما كان طالبًا في 2002، متابعًا أن شيكو قدم شخصية استخباراتية بالعمل اتضح فيما بعد أنها شبه رئيس المخابرات العامة حينها

وواصل: «كنا مطلعين شيكو أقرع عشان يبان كبير في السن، هما فكرونا بنسخر من رئيس المخابرات عمر سليمان، وإحنا مكناش نعرفه أساسا ولا نعرف شكله، بس هما اعتبروا الفيلم يسخر من النظام وسحبونا».

جدير بالذكر أن فيلم «رجال لا تعرف المستحيل» يقدم محاكاة ساخرة للفيلم الحربي الشهير «الطريق إلى إيلات»، وهو من بطولة أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، شريف عمر، راندا البحيري، طارق فهمي، وتأليف هشام ماجد، وإخراج أحمد عمرو.