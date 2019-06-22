ميركل تطالب بحل سلمي في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إلى التوصل لحل سلمي في النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت ميركل خلال مشاركتها في يوم الكنيسة البروتستانتية في مدينة دورتموند الألمانية اليوم: "أقول إن هذا لا ينبغي أن يكون مجرد أمل، بل يتعين العمل من أجله بأقصى درجات الجدية. أرى أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي".

وذكرت ميركل أن هذه القضية ستلعب دورا بالتأكيد خلال المحادثات الثنائية التي ستُجرى على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الدول الصناعية والصاعدة، والمقررة في مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع المقبل، مؤكدة عزمها العمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.