موجة الحر تتسبب في 100 حريق في ليلة واحدة باليونان

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ذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية اليونانية اليوم السبت، أن حريقًا ضخمًا نشب في منطقة "لاجونيسي" السكنية الساحلية بالقرب من أثينا بسبب موجة حر.

وأضافت القناة التلفزيونية أن رجال الإطفاء يسعون لإخماد ألسنة اللهب بشاحنات إطفاء وطائرات ومروحيات.

وتابعت القناة التلفزيونية أنه لم يتعرض أحد لإصابات بسبب الحريق.

وبلغت درجات الحرارة في مختلف أنحاء اليونان 40 درجة في مطلع الأسبوع، ومن المتوقع أن تتراجع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ، ويتسبب طقس الصيف الحار في اندلاع حرائق هائلة باليونان.

وتعامل رجال الإطفاء في البلاد مع أكثر من مئة حريق الليلة الماضية.

يذكر أنه في يوليو 2018، لقي أكثر من مئة شخص حتفهم بسبب حريق هائل بالقرب من أثينا.