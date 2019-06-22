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مجموعة دولية تمدد مهلة لإيران للامتثال لقواعد مكافحة تمويل الإرهاب

د ب أ
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 9:30 ص | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 9:30 ص

منحت مجموعة عمل دولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الجمعة مهلة لإيران حتى أكتوبر للامتثال إلى قواعد الأمم المتحدة وإلا ستواجه رقابة مالية أكثر صرامة.

واعترفت "مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية" ، خلال اجتماع في ولاية فلوريدا الأمريكية أن إيران حققت تقدما، إلا أنها قالت إن الدولة لم تجرم بشكل كاف تمويل الإرهاب من بين قضايا أخرى.

وكانت المجموعة التي تضم 38 دولة قد حددت في وقت سابق المهلة في يونيو الجاري لامتثال طهران وذلك خلال اجتماع كان قد عقد في فبراير.

وستظل إيران على القائمة السوداء للمنظمة والتي تضم أيضا كوريا الشمالية.


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