انطلاق قمة «آسيان» في بانكوك بمشاركة قادة دول شرق آسيا

انطلقت أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارًا باسم "آسيان" بمشاركة قادة دول شرق آسيا السبت والمنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك على مدار يومين.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم،أنه من المتوقع أن يناقش المسئولون "مدونة قواعد السلوك" من أجل المفاوضات بشأن بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أكثر المسارات المائية ازدحامًا في العالم ونقطة اشتعال محتملة، حيث تدعي العديد من دول الرابطة الأسيوية والصين أيضًا السيطرة على البحر المتنازع عليه.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المحتمل ألا يتم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد على الرغم من أنه قد يناقش الدول الأعضاء حادث غرق قارب صيد فلبيني صدمته سفينة صينية في بحر الصين الجنوبي في التاسع من الشهر الجاري، وتعرض الصيادون الذين كانوا على متنه للخطر.