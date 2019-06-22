محافظة سوهاج: رفع 147 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات مكبرة للنظافة

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أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 147 طن تراكمات قمامة ومخلفات صلبة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ساقلتة والمراغة، والمنشاة، وحي شرق، لحملات نظافة خلال الـ 3 أيام الماضية.

وأوضح عبد المنعم عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أنه تم رفع المخلفات الناتجة عن تطهير مصرف أخميم الرئيسي من الجانب الشرقي، حيث تم رفع 100 طن مخلفات صلبة.

وفي مركز ومدينة المراغة، قال رئيس المركز حازم أبوالخير، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة طهطا، حيث أسفرت الحملة عن رفع كمية كبيرة من الأتربة، و8 أطنان قمامة ومخلفات صلبة.

وأشار شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة، في حملة نظافة مكبرة بطريق منجوج بالزوك الغربية، لافتاً إلى تمهيد الطريق خلف عمارات شارع عبد المنعم رياض، تمهيداً لرصفه.

فيما قام أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج برفع 9 أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ضمن مبادرة "الشارع جزء من بيتك" في حملة مكبرة بامتداد شارع الجمهورية.