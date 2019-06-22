تقديرات: 821 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع والفقر المدقع

حذر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في فيينا من أنه يوجد حاليا 821 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الجوع والفقر المدقع.

وقالت مصادر من المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم السبت في العاصمة النمساوية، إن هذه الإحصائية في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أن الوضع سيئ بشكل خاص في دول إفريقيا حيث يعاني طفل من بين كل ثلاثة من سوء التغذية المزمن.

وأشارت المصادر إلى اختيار المؤتمر يوم 26 يوليو المقبل يوماً لتنبيه المجتمع الدولي والضغط عليه من أجل اتخاذ إجراءات أقوى ضد الجوع في العالم.

ولفتت المصادر إلى دعوة مؤتمر الأساقفة إلى دعم جهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة كاريتاس الخيرية العالمية هذا العام حيث تسعى إلى مساعدة 40 ألف أسرة على الخروج من حالة الجوع بشكل مستدام.