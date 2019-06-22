مستثمران تشيكيان يعرضان الاستحواذ على شركة مترو الألمانية لتجارة المواد الغذائية

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تلقت شركة"مترو إيه جي" الألمانية لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، ومقرها دوسلدورف، عرضا من جانب اثنين من كبار المستثمرين التشيك للاستحواذ عليها.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء الاقتصادية اليوم السبت أن المستثمرين التشيك، وهما المليونير دانييل كريتينسكى من شركة" إى بى جلوبال كوميرس" وشريكة باتريك تاك، أعربا عن رغبتهما فى الاستحواذ على الشركة الألمانية لإنعاشها.

وبحسب بلومبرج، تتراوح قيمة السهم فى العرض بين 8ر13 و16 يورو للشركة التى تبلغ قيمتها المقدرة بـ 8ر5 مليارات يورو/6ر6 مليارات دولار/.

وقال كريتينسكى في بيان:" لدينا قناعة تامة بأن شركة مترو لديها كافة المؤهلات كى تكون شركة ناجحة على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن المشترين لديهما:"عدة خطط لإجراء تغييرات ضرورية بما يخدم مصلحة الشركة".