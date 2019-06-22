إصابة مسن إثر سقوطه من قطار بكفرالدوار

أصيب مسن إثر سقوطه من قطار بمدينة كفر الدوار، ما أدى إلى إصابته بجرح بالقدم اليمني.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد وصول حالة لاستقبال مستشفى كفرالدوارالعام إثرحادث سقوط من قطار، ويدعى "عثمان ع ع " 70سنة ومقيم قرية الخمسمائه إسكندرية، ومصاب بجرح هرسي بالقدم اليمنى، وعلى الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية، والنقيب محمد عطية معاون المباحث للمستشفى حيث أكدت التحريات تناول برشام تشنجات.

وأكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار العام، أنه تم التعامل مع الحالة وعمل جميع الإسعافات.