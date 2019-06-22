وفد اتحاد الشباب الأفريقي يزور قلعة صلاح الدين الأيوبي

استقبلت، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وفدًا من قيادات اتحاد الشباب الأفريقي المشاركين في الدورة التدريبية للقيادات التي تنظمها جمهورية مصر العربية بمنحة ناصر للقيادة، المقامة بمصر بمشاركة حوالي 100 دولة أفريقية.

رافقهم خلال الجوله، ناجي حنفي مدير عام القلعة، حيث زاروا مسجد محمد على ومسجد الناصر محمد وبانوراما القلعة ومتحف الشرطة، كما شاهدوا عرضًا خاصًا Culturama القلعة يعرض فيه تاريخ الحضارة المصرية منذ ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

و قال جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الضيوف أعربوا عن انبهارهم بالعرض، مؤكدين على عراقة و تنوع و تفرد الحضارة المصرية كما أن موقع مصر المتميز يجلعها حاضنة لكل الافارقة.

وحرص الضيوف على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للقلعة، كما عبروا عن شكرهم للحكومة المصرية على حسن الاستضافة والتعاون.