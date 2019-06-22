الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ101 حالة من مشجعي الأمم الأفريقية بالمباراة الافتتاحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الحالات منهم 98 مصريًا تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل 10 حالات أخرى من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا بعد تحسن حالتهم عدا حالة واحدة ما زالت تحت العلاج والملاحظة، وحالتها مستقرة، ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا توجيه الشكر من قبل الحالات الأفارقة والعرب للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقًا للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين "الإنجليزية والفرنسية" إضافةً إلى اللغة العربية حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، حيث تم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي تقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية، كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.