تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وأشارت «الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

الإسكندرية 24 30

الإسماعيلية 23 36

شرم الشيخ 29 37

أسيوط 25 37

أسوان 29 42

حلايب 28 36