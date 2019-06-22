الباحثة البريطانية جودول: مقاومة التغيرات المناخية بدأت متأخرا للغاية

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ما زال الأمل يراود عالمة الأحياء البريطانية الشهيرة جين جودول في تحقيق النجاح ضد التغيرات المناخية رغم انتقاداتها للتلوث البيئي على مستوى العالم وتحطيم مكونات الطبيعة.

وقالت جودول /85 عاما/ خلال ملتقى علمي اليوم الجمعة، في ميونخ جنوبي ألمانيا: "أعتقد أن هناك نافذة للنجاة".

وأثنت العالمة والناشطة جودول خاصة على انغماس آلاف الشباب على مستوى العالم في العمل من أجل حماية المناخ.

وأضافت جودول أن الجيل الجديد يغير الآن العالم، "وهم يتزايدون".

وانتقدت جودول زيادة استهلاك اللحوم والإسراف في استخدام مياه الشرب، قائلة: "نحن ندمر الكوكب الذي هو موطننا."