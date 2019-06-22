نحو ألفي شخص يسبحون عراة احتفالا بقدوم الشتاء في أستراليا

عرضت فضائية «يورو نيوز عربي»، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد نشاطًا سنويًا ينظم في جزيرة أسترالية احتفالًا بقدوم الانقلاب الشتوي، عبر تعري نحو ألفي شخص والسباحة في طقس بارد.

وذكر «يورو نيوز عربي»، أن هذا النشاط يعتبر أحد النشاطات الكثيرة التي يتم تنظيمها في أستراليا هذه العام احتفالاً بالتقويم الشتوي، حيث تشهد أماكن عدة من البلاد احتفالات تشوبها تقاليد قديمة، منذ 70 عامًا.

واستطرد أن هذه الفعالية التي تتمثل في السباحة دون ملابس للعام السابع على التوالي، تأتي ضمن مهرجان «دارك موفو» الشتوي للموسيقى والفنون، والذي يستمر 3 أسابيع، ويتضمن إقامة معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية في أنحاء مدينة هوبرت بولاية تسمانيا.