محافظة الوادي الجديد تبدأ حملتها القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

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بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بجميع قري ومدن المحافظة.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة - فى تصريح اليوم السبت -إن الحملة تشمل 14 فرقة طبية مدعومة بـ 16 طبيبا ، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بالمديرية لتغذية جميع المزارع والحقول وخاصة المناطق النائية.

وأشار إلي أن الحملة ستستمر لمدة شهر في جميع قرى ومدن المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة وانتهت المديرية من كافة التجهيزات الخاصة بالحملة من لقاحات وطعوم لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض.

وناشد ناجى أصحاب الماشية بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية والالتزام بكافة تعليمات وارشادات لجان الفرق البيطرية للقضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.