رئيس الوزراء الأسبق ليتا: الائتلاف الإيطالي هو زواج بلا حب ولكن لن ينفصل

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قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا اليوم الاثنين، إن الأحزاب الرئيسية في حكومة إيطاليا مرتبطة بعلاقة زواج بدون حب ولكن ليس لديها مصلحة في الانفصال، رافضا المخاوف بشأن عدم استقرار الحكومة.

وقال ليتا في مؤتمر عبر الفيديو مع وسائل إعلام أجنبية: "لا أعتقد أن الحكومة في خطر... أرى وضعا للاستقرار والاستمرارية".

وتأتي تعليقات ليتا وسط الخلافات المتزايدة داخل وبين الحزبين الرئيسيين في الحكومة، حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي (يسار الوسط).

وتجعل توترات التحالف الحياة صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي. ويعد "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" عدوين سابقين، وحدا الجهود العام الماضي لتهميش حزب ماتيو سالفيني "الرابطة" اليميني المتطرف.

وقال ليتا "أعتقد أنه تحالف لا بديل له"، نظرا لضرورة الإبقاء على قوة المعارضة الإيطالية "المناهضة جذريا للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "زواج التوافق والزواج القسري ليسا بالطبع زيجات عن حب ... سيكون من المناسب، لو تطور شيئ آخر" بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

ومن شأن أي أزمة للحكومة في إيطاليا أن تزيد من التحديات الوطنية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الركود القياسي وخسائر الوظائف الشديدة نتيجة لجائحة كورونا.

ينحدر ليتا من الحزب الديمقراطي، وقاد الحكومة لمدة 10 أشهر في عامي 2013 و2014 . وهو يُدرِّس الآن الشؤون الدولية في جامعة باريس للعلوم.