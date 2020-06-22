عرض برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الاثنين، فيديو دعائيا لوزارة السياحة والآثار المصرية؛ للترويج لعودة السياحة إلى 3 محافظات، أول شهر يوليو المقبل.

الفيديو بعنوان «رحلة سائح أجنبي في مصر» ويظهر استعدادات المؤسسات المصرية من مطارات وأماكن تنزه بالتزام الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات والتعقيم والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، دون الانتقاص من جمال المناطق المصرية الخلابة التي تجذب دائما الزوار من كل أنحاء العالم.

وكان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، أعلنا، خلال الأيام الماضية، عودة السياحة بدءا من شهر يوليو المقبل، في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي (البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء)، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات.