الأردن يدعو لجلسة طارئة لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لبحث تداعيات كورونا

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة الدورة 39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بسمة اسحاقات، اليوم الإثنين، الجامعة العربية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على المنطقة العربية.

وأكدت اسحاقات- في مذكرة أرسلتها إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- ضرورة التحرك العاجل لمعالجة آثار وتداعيات الجائحة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتعزيز نظم الحماية في الطوارئ والأوبئة.

وحدد الأردن يوم 28 يونيو الحالي موعدا لانعقاد جلسات المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيناقش المجتمعون طلبات الدول العربية المشاركة التي وردت للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى إقرار مشروع بيان الدورة الطارئة للمجلس، وإقرار عدد من مشاريع القوانين.