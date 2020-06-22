أكد رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن دوري كرة اليد كان في الملعب، مشيرا إلى أن قرار الأهلي هو استكمال جميع المسابقات، مضيفا إلى أن ناديه يحترم قرارات الدولة وتوجهاتها.

وقرر اتحاد اليد اليوم الإثنين إلغاء الموسم الحالي من دوري المحترفين دون تحديد بطل للدوري، وكذلك إلغاء الهبوط، وكان الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي.

وقال عبدالقادر في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«فرص الزمالك في البطولة ليست أكبر بكثير من الأهلي، فنحن نكسب المباراتين المقبلتين أمام طلائع الجيش والزمالك ونلعب مباراة فاصلة تكون الحظوظ متساوية».

وأضاف:«الزمالك يتصدر الان ولكن الدوري في الملعب، الأهلي يكسب المباراتين المقبلتين يلعب على بطولة الدوري، حينما يكون الفارق 23 نقطة نقول الحظوظ أكبر بكثير، لكن الفارق مباراة لذلك لا يزال في الملعب».

وأكمل:«المبدأ من الدولة هو استنئاف النشاط الرياضي، الأهلي أعلن موقفه، وهو لا يتغير بين الاتحادات مختلف سواء اليد أو كرة القدم أو الطائرة، والمبدأ العام احترام توجهات الدولة، واستكمال جميع المسابقات، بعض النظر عن فرص النادي الاهلي والمكسب والخسارة».

وأضاف:«مندوب الأهلي اليوم أوضح الصورة بأن الأهلي يرغب في استمرار الموسم، قلنا وجهة نظرنا والكرة في ملعب اتحاد كرة اليد، والقرار الذي سيأخذه سنقوم برفعه إلى مجلس إدارة الأهلي».

وأستطرد:«الأهلي يحترم الدولة وتوجهاتها، ننتظر قرر اتحاد اليد، ووقتها سنقول تعليقنا على أي قرار، والمبدأ واحد في لعبة كرة الطائرة أو السلة، لا يصح أن أقول أريد استكمال كرة القدم والألعاب الأخرى لا».

وأتم:«الأهلي في الألعاب الجماعية سلة ويد طائرة، ينافس على بطولتي الدوري والكأس، فالأهلي يتصدر البطولة في الطائرة وينافس على الدوري، وفي السلة يتبقى له مباراة، واجتماع الطائرة ذهب مندوبنا وقال ما قيل في اجتماع الأندية مع اتحاد اليد وفي السلة لو تمت دعوتنا سنقول الرأي الموحد لنا وهو استكمال بقية المسابقات».