وزير السعودية للشؤون الإفريقية: أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمننا

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبد العزيز القطان، الأحد، أن البيان الذي أصدرته السعودية حيال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية.

وقال في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر».

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الأحد، تأييد المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، مؤكدة أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.