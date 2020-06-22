القوات الروسية المحمولة جوا تتسلم خلال العام الجاري أنظمة روبوتات للاستطلاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في إطار تنفيذ برنامج إعادة تسليح الجيش الروسي ستتسلم القوات المحمولة جوا قبل نهاية العام الجاري الدفعة الأولى من أنظمة روبوتات للمراقبة والاستطلاع من نوع "سيكتانت".

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن الجيش الروسي سيتسلم قبل حلول نهاية عام 2020 حوالي 10 مجموعات من نظام روبوتات المراقبة الصغيرة الحجم " 1K144 ــ سيكتانت" للتشكيلات التابعة للقوات المحمولة جوا.

وأضاف البيان أن هذا النظام سيسلم لتشكيلات الاقتحام الجوي المتمركزة في مدينة "أولان-أودي" بإقليم شرق سيبيريا ومدينة أوسوريسك بإقليم بريمورييه.

يُذكر أن هذا النظام يمثل جيلا حديثا من أنظمة الاستطلاع والإشارة، التي تتمكن من تحديد عدد المعدات ونوعها ، بما في ذلك المروحيات التي تقوم بتنفيذ المهام المخصصة لها علي ارتفاعات منخفضة. كما يمكنه تحديد عدد الأشخاص أثناء التحرك، وما إذا كان شخص ما مسلحا أم لا، بالإضافة إلى تحديد إحداثيات واتجاهات حركة أهداف مختلفة.يُشار أيضا إلى أن أبعاد هذا المُجمع لا تتجاوز 20 سم، ووزنه يتوقف على ما يضم من مكونات ويبلغ من 150 إلى 600 جرام. وتصل أقصى مسافة لنقل البيانات إلى 15 كيلومترا، ومدة التشغيل المستمر تصل إلى 30 يوما، حيث يوضع هذا النظام تحت الأرض. ويبقى هذا الجهاز قادرا على العمل حتى عندما تنفجر القذيفة على بعد خمسة أمتار منه.