مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين الموافق 22/6/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة مانشستر سيتى أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وليتشى أمام ميلان في الدوري الإيطالي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتى أمام بيرنلي - 9:00 - beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني:

ليجانيس أمام غرناطة - 7:30 - beIN SPORT HD 3

فياريال أمام إشبيليه 10:00 - beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا أمام بريشيا - 7:30 - beIN Sports Max 5 FR

ليتشى أمام ميلان - 7:30 - beIN Sports FR HD 1

بولونيا أمام يوفنتوس - 9:45 - beIN Sports FR HD 1

