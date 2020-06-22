مقتل 291 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 550 خلال أسبوع

أكد مكتب الأمن القومي الأفغاني أن الأسبوع الماضي كان أكثر أسبوع دموي تشهده القوات الأفغانية منذ 19 عاما ماضية؛ حيث فقد خلاله 291 من قوات الأمن أرواحهم، وأصيب 550 آخرون.

ونسبت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية إلى المتحدث باسم مكتب الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل قوله" إن مسلحي طالبان شنوا خلال الأسبوع الماضي 422 هجوما على 32 مقاطعة، لافتا إلى أن التزام طالبان بالحد من مستويات العنف لا معنى له، ولا تتماشى أفعالهم مع خطابهم بشأن السلام".

يأتي هذا في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لإيجاد تسوية تفاوضية لإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.