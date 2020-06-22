تقرير: جالطة سراي يتحرك لضم تريزيجيه «في حالة وحيدة»

كشف تقرير إخباري، عن استهداف نادي جالطة سراي التركي، التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، جناح نادي أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "Takvim" التركية، اليوم الأثنين، على جدية نادي جالطة سراي في التعاقد مع تريزيجيه بعدما فشل في ذلك خلال شتاء عام 2019.

وأشارت إلى أن مسؤولو جالطة سراي، يراقبون موقف أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأن أستون فيلا يقترب من الهبوط مرة أخرى إلى الدرجة الأولى بعد التعادل مع شيفيلد يونايتد والخسارة أمام تشيلسي.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة، ولكن مازال لديه أمل في البقاء حيث يمتلك وست هام صاحب المركز السابع عشر 27 نقطة.

وذكرت "لكن يمكن لنادي جالطة سراي الحصول على خدمات تريزيجيه في حالة تأكد هبوط أستون فيلا في ظل اقتراب يونس بلهندة من الرحيل إلى الدوري السعودي".

وأفادت الصحيفة أن النادي التركي سيقرع أبواب أستون فيلا طالبًا الحصول على تريزيجيه بعد نهاية الموسم الحالي إذا هبط النادي الإنجليزي.