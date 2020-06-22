سوريا تتصدى لطائرات مسيرة معادية في منطقة جبلة

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن «الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة جبلة الساحلية».