 سوريا تتصدى لطائرات مسيرة معادية في منطقة جبلة - بوابة الشروق
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سوريا تتصدى لطائرات مسيرة معادية في منطقة جبلة

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:53 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 10:53 م

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن «الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات ​مسيرة​ معادية في أجواء منطقة جبلة الساحلية».


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